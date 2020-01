Das polnische Parlament hat ein umstrittenes Gesetz zur Disziplinierung von Richtern verabschiedet.

Damit überstimmte die Regierungspartei PiS mit ihrer Mehrheit im Sejm ein Votum des Senats. Dieser hatte das Vorhaben abgelehnt. Das Gesetz sieht vor, dass Richter mit Geldstrafen, Herabstufung oder Entlassung rechnen müssen, wenn sie die Entscheidungskompetenz oder Legalität eines anderen Richters oder eines Gerichts infrage stellen. Sie dürfen sich auch nicht politisch betätigen. Das Gesetz muss noch von Präsident Duda unterzeichnet werden. Er hatte dies bereits angekündigt.



Der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Richterbundes, Rebehn, sagte in Berlin, die Zustimmung zu dem Disziplinargesetz sei ein neuer Tiefpunkt für die Justiz in Polen. Die Regierungspartei PIS setze die Demontage des Rechtsstaats fort.



Die Novelle war auch bei der EU-Kommission und beim Europarat auf Kritik gestoßen. Brüssel hat wegen strittiger Justizreformen bereits mehrere Vertragsverletzungsverfahren gegen die Regierung in Warschau eröffnet und Klagen beim Europäischen Gerichtshof eingereicht.