Das polnische Parlament will heute über ein umstrittenes Gesetz zur Disziplinierung von Richtern abstimmen.

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Richter damit rechnen müssen, herabgestuft oder entlassen zu werden, wenn sie die Entscheidungskompetenz oder Legalität eines anderen Richters oder eines Gerichts infrage stellen. Auch dürfen sie sich nicht politisch betätigen.



Die polnische Regierungspartei PiS hat ihre politische Macht in den vergangenen Jahren unter anderem dazu genutzt, um das Justizwesen umzubauen. Die EU-Kommission sieht die Rechtsstaatlichkeit in einigen Punkten in Gefahr und hat deshalb bereits Klagen beim Europäischen Gerichtshof eingereicht.