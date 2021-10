Angesichts des anhaltenden Andrangs von Migranten hat das polnische Parlament den Ausnahmezustand an der Grenze zum Nachbarn Belarus verlängert.

Die Abgeordneten des Sejm stimmten gestern Abend für eine Verlängerung um weitere 60 Tage. Die polnische Regierung beschuldigt den belarussischen Machthaber Lukaschenko, in organisierter Form Flüchtlinge aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zu bringen. Warschau entsandte tausende Soldaten in das Grenzgebiet und errichtete einen Zaun. Wegen des geltenden Notstands ist Journalisten und Hilfsorganisationen der Zutritt untersagt. In den vergangenen zwei Monaten starben fünf Menschen an der EU-Ostgrenze zu Belarus.

