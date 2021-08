Das Parlament in Polen hat mit den Stimmen der Opposition eine Abstimmung über eine kontroverse Änderung des Rundfunkgesetzes verschoben.

Eine knappe Mehrheit hatte für den Vorschlag der oppositionellen Bauernpartei PSL gestimmt, die Sitzung zu verschieben. Sie könnte am 2. oder am 15. September stattfinden. Für die nationalkonservative Regierungspartei PiS ist dies eine Niederlage, da sie ohne parlamentarische Mehrheit dasteht. Zuvor war das Bündnis mit der Gruppierung namens "Verständigung" im Streit um das Rundfunkgesetz zerbrochen.



Das Gesetz sieht unter anderem vor, nicht-europäischen Eignern eine Mehrheitsbeteiligung an polnischen Medienunternehmen zu untersagen. Die Gruppierung "Verständigung" sieht darin einen Angriff auf die Medienvielfalt.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.