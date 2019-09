US-Vizepräsident Pence ist in Warschau mit dem polnischen Staatspräsidenten Duda zusammengetroffen.

Pence vertritt US-Präsident Trump, der seinen Besuch in Polen wegen des Hurrikans "Dorian" kurzfristig abgesagt hatte. Bei dem Gespräch mit Duda ging es unter anderem um die geplante Verstärkung der US-Truppen in Polen von rund 4.500 auf 5.500 Soldaten. Pence sagte in Warschau, es gelte, wachsam zu bleiben, da Russland versuche, weltweit Wahlen zu beeinflussen.



Trump hat erklärt, für die Aufstockung in Polen möglicherweise Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Der US-Präsident wirft besonders Deutschland immer wieder vor, den selbst auferlegten Nato-Verpflichtungen nicht nachzukommen und zu wenig Geld für Verteidigung auszugeben.