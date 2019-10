Nach der Parlamentswahl in Polen zeichnet sich ein klarer Sieg der regierenden nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit - PiS - ab.

Prognosen zufolge stimmten 43,6 Prozent der Wähler für die Partei von Ministerpräsident Morawiecki. Die PiS würde damit ihre Mehrheit im Sejm noch ausbauen und könnte weiter ohne Koalitionspartner regieren. Ihr werden 239 Sitze im neuen Parlament vorhergesagt, für die absolute Mehrheit hätten bereits 231 Sitze gereicht. Das größte Oppositionsbündnis, die liberale Bürgerkoalition KO, kam demnach auf 27,4 Prozent der Stimmen. Das Linksbündnis SLD schaffte mit 11,9 Prozent die Rückkehr ins Parlament. Auch die Bauernpartei PSL sowie ein Zusammenschluss von Rechtsparteien ziehen in das polnische Unterhaus, den Sejm ein.



Der PiS-Vorsitzende Kaczynski erklärte seine Partei zum Wahlsieger. Das Verhältnis zwischen Warschau und Brüssel dürfte damit schwierig bleiben. Der Europäische Gerichtshof hat die umstrittene Justizreform in Polen auf Antrag der EU-Kommission in Teilen für illegal erklärt.