In Polen finden heute Regionalwahlen statt.

Die konservative Regierungspartei PiS kann laut den letzten Umfragen mit weiteren Zugewinnen rechnen. Die Abstimmungen gelten als wichtiger Stimmungstest für den weiteren politischen Weg Polens. - Die PiS, die das Land seit 2015 mit absoluter Mehrheit regiert, steht in Europa massiv in der Kritik. Ihr wird unter anderem vorgeworfen, in die Unabhängigkeit der Justiz einzugreifen.