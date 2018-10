Die polnische Regierungspartei PiS hat bei landesweiten Regionalwahlen offenbar die meisten Stimmen geholt.

Laut Nachwahlbefragungen erhielt sie mehr als 32 Prozent. Die Oppositionsparteien PO und Nowoczesna, die gemeinsam antraten, kamen demnach auf rund 25 Prozent.



Das endgültige Ergebnis gibt es nach Angaben der staatlichen Wahlkommission voraussichtlich am Mittwoch. Die Abstimmung gilt als wichtiger Stimmungstest. 2019 wird in Polen ein neues Parlament gewählt. Bei den sogenannten Selbstverwaltungswahlen wurden Vertreter der Gemeinden, Kreise und Regionalparlamente gewählt.



Die PiS, die das Land seit 2015 mit absoluter Mehrheit regiert, steht in der Europäischen Union in der Kritik. Ihr wird unter anderem vorgeworfen, in die Unabhängigkeit der Justiz einzugreifen.