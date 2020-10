Bei Protesten gegen die geltenden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind in Warschau mehr als 100 Demonstranten festgenommen worden.

Das teilte die Polizei am Abend in Warschau mit. Die Ordnungshüter hätten auch Schlagstöcke und Tränengas eingesetzt, hieß es weiter. Es habe sich um unangemeldete Kundgebungen gehandelt. Nach Fernsehberichten hatten sich die teilweise rechtsgerichteten Demonstranten offenbar an mehreren Orten der polnischen Haupstadt versammelt.

