Polens Präsident Duda hat sein Veto gegen die Reform des Wahlrechts eingesetzt.

Zur Begründung führte er Auswirkungen auf die Europawahl im kommenden Jahr an. Die Refompläne der Regierung würden den kleineren Parteien in Polen praktisch jede Chance auf einen Einzug ins Europaparlament nehmen. Damit wäre ein großer Teil der Bevölkerung nicht im Europäischen Parlament vertreten, kritisierte Duda.



Experten des Senats in Warschau waren zu dem Schluss gekommen, dass die Reformvorlage de facto einer Sperrklausel von 16,5 Prozent gleichkomme. Diese Hürde könnten voraussichtlich nur die Regierungspartei PiS und die oppositionelle Bürgerplattform überwinden.