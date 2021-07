Der polnische Präsident Duda hat im Streit über die Justizform ein Umdenken der Regierung angedeutet.

Alles weise darauf hin, dass gesetzliche Änderungen nötig seien, sagte Duda der staatlichen Nachrichtenagentur PAP. Er reagierte damit auf einen Brief der Präsidentin des Obersten Gerichts in Polen. Darin werden Gesetzesänderungen verlangt, um Mängel zu beseitigen und die Novelle in Einklang mit EU-Recht zu bringen.



Der Europäische Gerichtshof hatte unter anderem Anstoß an einer am Obersten Gericht Polens geschaffenen Disziplinarkammer genommen, die Richter maßregeln kann. Warschau solle die Arbeit dieses Gremiums aussetzen, hieß es in einer einstweiligen Verfügung. Die Kammer untergrabe die juristische Unabhängigkeit und laufe wegen ihrer Politisierung EU-Recht zuwider.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.