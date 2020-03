In Polen hat Präsident Duda ein umstrittenes Mediengesetz unterzeichnet, das hohe Subventionen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorsieht.

Regierungsgegner hatten zuvor vergeblich an den Präsidenten appelliert, sein Veto einzulegen. Sie kritisieren die Subventionen als Wahlkampfhilfe. In Polen wird am 10. Mai ein neues Staatsoberhaupt gewählt. Duda sagte dagegen gestern Abend, er habe keine Zweifel, dass die Gelder für den Betrieb der Radio- und Fernsehsender nötig seien. Der Präsidentschaftkandidat von der Linken, Biedron, kritisierte, Duda habe die letzte Chance verpasst, eine unabhängige, mutige und verantwortungsvolle Entscheidung zu treffen.



Laut Gesetz erhalten die Sender im laufenden Jahr Subventionen in Höhe von umgerechnet 454 Millionen Euro. Die nationalkonservative Regierungspartei PiS hatte dies damit begründet, dass die Öffentlich-Rechtlichen massive Ausfälle bei den Rundfunkgebühren haben, die in Polen kaum jemand zahlt. Die PiS, die seit Oktober 2015 in Polen regiert, übt vor allem auf die öffentlich-rechtlichen Medien großen Einfluss aus.