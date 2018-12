Der polnische Präsident und Gastgeber der Weltklimakonferenz, Duda, hat der Kohleindustrie seines Landes Unterstützung zugesagt.

Solange er Präsident sei, werde er es nicht zulassen, dass der polnische Bergbau - so wörtlich - ermordet wird, sagte Duda bei einem Treffen mit Bergarbeitern in Brzeszcze. Die Kohle sei der größte Schatz des Landes und wichtig für die Energiesicherheit. Duda erklärte, Polen sei zwar Organisator der aktuellen Klimakonferenz, wolle in Kattowitz aber auch seine nationalen Interessen vertreten.



Das Land gewinnt knapp 80 Prozent seiner Energie aus der Kohleproduktion.