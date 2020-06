Die im Mai kurzfristig abgesagte Präsidentenwahl in Polen soll nun am 28. Juni stattfinden.

Das gab Parlamentspräsidentin Witek bekannt. Amtsinhaber Duda von der Regierungspartei PiS stellt sich zur Wiederwahl. Als aussichtsreichster Gegenkandidat gilt der Warschauer Oberbürgermeister Trzaskowski. Um den Termin der polnischen Präsidentschaftswahl gab es lange Streit. Die Regierung hatte trotz der Corona-Epidemie lange am ursprünglichen Termin Anfang Mai festgehalten, die Opposition forderte eine Verschiebung. Die Stimmabgabe soll nun sowohl persönlich als auch per Brief möglich sein.