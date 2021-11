In Polen haben zehntausende Menschen in mehreren Städten des Landes gegen die restriktiven Abtreibungsgesetze demonstriert. In Warschau fand eine sogenannte "Minute des Schreiens" statt. Damit erinnerten die Protestierenden an den Tod einer schwangeren Frau in einem Krankenhaus der südpolnischen Stadt Pszczyna, der derzeit von der Staatsanwaltschaft untersucht wird.

In der vergangenen Woche hatte die Anwältin der Familie den Fall öffentlich gemacht und das strenge Abtreibungsverbot Polens für den Tod der 30-Jährigen verantwortlich gemacht. Nach ihren Angaben hatten die Krankenhausärzte nicht gewagt, das Leben der Frau durch einen Schwangerschaftsabbruch zu retten. In den vergangenen Tagen war bereits wiederholt zu Protesten gekommen.



Vor einem Jahr hatte das polnische Verfassungsgericht nahezu alle Ausnahmeregeln des Abtreibungsgesetzes aufgehoben. Seither ist ein Schwangerschaftsabbruch in Polen auch dann verboten, wenn der Fötus schwer geschädigt ist.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.