In Polen haben Tausende Menschen gegen ein umstrittenes Urteil des Verfassungsgerichts und für den Verbleib ihres Landes in der EU demonstriert. In Warschau versammelten sich die Demonstrierenden auf dem Schlossplatz. Auch in Danzig, Stettin, Krakau und vielen weiteren Städten gab es Proteste.

Dazu aufgerufen hatte der ehemalige EU-Ratspräsident und polnische Oppositionsführer Tusk. Bei seinem Auftritt vor den Teilnehmenden in Warschau sagte er, die nationalkonservative Regierungspartei PiS rede schon nicht mehr drumherum, dass sie das Land aus der EU führen wolle. Die Kundgebung wurde wiederholt von rechtsnationalen Gegendemonstranten gestört.



Das oberste Gericht hatte vergangene Woche bestimmte Elemente des EU-Rechts für nicht vereinbar mit der polnischen Verfassung erklärt. Das stellt einen Eckpfeiler der europäischen Rechtsgemeinschaft infrage. Das polnische Verfassungsgericht gilt vielen als beeinflusst durch die rechtskonservative Regierung der PiS-Partei. Zwischen Polen und der EU gibt es seit Jahren Konflikte.



In Danzig sprach der Friedensnobelpreisträger und einstige polnische Präsident Walesa zu den Demonstranten. "Die Menschen, die heute den Staat führen, sind ein großes Unglück für Polen", sagte der frühere Chef der Gewerkschaft Solidarnosc. Kein Feind, der Polen je regiert habe, habe die Menschen im Land derart gespalten wie die PiS.

