In Polen haben landesweit zehntausende Männer und Frauen ihre Arbeit niedergelegt, um gegen die Verschärfung des Abtreibungsverbots zu protestieren.

Die Proteste fanden unter anderem in Warschau, Danzig, Lodz und Breslau statt. Vielerorts riefen die Demonstrierenden gegen die Regierungspartei PiS gerichtete Parolen. "Nichts kann eine wütende Frau stoppen" und "Genug ist genug", stand laut örtlichen Medien auf Plakaten, die in mehreren Städten zu lesen waren.



Gegen die Entscheidung des Verfassungsgerichts, wonach auch Schwangerschaftsabbrüche aufgrund schwerer Fehlbildungen des ungeborenen Kindes verfassungswidrig seien, gibt es seit Tagen Proteste. In einem beispiellosen Schritt protestierten Frauenrechtlerinnen sogar in katholischen Kirchen und schrieben Parolen wie "Frauenhölle" auf Gotteshäuser. Gegen das geplante Gesetz der nationalkonservativen Regierung hatten am Dienstag auch mehrheitlich weibliche Abgeordnete der linken und moderaten Parteien im polnischen Parlament protestiert. Sie hielten Protest-Plakate in die Höhe und forderten lautstark, dass die Entscheidung über eine Abtreibung den Frauen überlassen werden müsse.



Polen hat bereits eine der restriktivsten Abtreibungsgesetzgebungen in Europa. Das polnische Abtreibungsrecht gehörte auch schon vor der Verschärfung zu den strengsten in Europa.



Der Vorsitzende der polnischen Regierungspartei PiS und Vizeregierungschef Kaczynski verteidigte das fast völlige Abtreibungsverbot. Er rief alle Mitglieder und Sympathisanten der PiS dazu auf, die katholische Kirche vor Angriffen von Demonstranten zu schützen. Die Massenproteste zielten darauf ab, Polen zu zerstören, so Kaczynski.



Die Opposition kritisierte die Ansprache. Das Aufrufen zu Hass und die Anstiftung zu einem Bürgerkrieg seien strafbar, schrieb der Vorsitzende der größten Oppositionspartei "Bürgerplattform", Budka, auf Twitter.



In Polen gibt es jährlich weniger als 2000 legal vorgenommene Schwangerschaftsabbrüche. Frauenrechtsorganisationen schätzen jedoch, dass pro Jahr etwa 200.000 Polinnen illegal abtreiben oder dafür ins Ausland gehen. Frauenrechtlerinnen befürchten, dass diese Zahl noch steigt, sollte das Gesetz zum Verbot der Abtreibung schwer fehlgebildeter Föten tatsächlich in Kraft treten.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.