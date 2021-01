Ein populärer polnischer Rapper hat mit seinem neuen Song die Kritik eines Holocaust-Überlebenden auf sich gezogen.

Das berichten israelische Medien. Der 29-Jährige mit dem bürgerlichen Namen Jakub Grabowski, besser bekannt als Quebonafide, erzählt in dem Lied "Matcha Latte" von seinen finanziellen Problemen und dem Gefühl der Isolation durch die Corona-Krise. Wie unter anderem die "Times of Israel" schreibt, rappt er übersetzt: "Draußen vor dem Fenster, ein moderner Holocaust".



Der in Polen geborene Holocaust-Überlebende Edward Mosberg bezeichnete den Vergleich demnach als inakzeptabel. Damit werde die gemeinsame Geschichte zwischen Juden und Polen trivialisiert. In einer Erklärung habe Mosberg als Präsident der Holocaust-Gedenkgruppe From the Depths eine Entschuldigung des Musikers verlangt. Der verteidigte sich den Berichten zufolge in einem Gespräch mit dem Gründer ebendieser Gruppe. Die Phrase "moderner Holocaust" sei eine künstlerische Referenz an ein Lied der Sängerin Maria Peszek. Sie habe die Worte genutzt, um gegen Rassismus und Hass zu protestieren.



Das Video des Rappers auf Youtube ist seit der Veröffentlichung vor drei Tagen rund eine Million Mal abgerufen worden.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.