Polen hat die EU über die Schließung einer Disziplinarkammer für Richter am Obersten Gerichtshof in Kenntnis gesetzt.

Die Regierung teilte am Dienstag mit, sie habe der EU-Kommission gestern und damit fristgerecht einen entsprechenden Brief geschickt. Ein Sprecher der EU-Kommission bestätigte dies. Der Brief werde nun geprüft. Im Streit um die Disziplinarkammer hatte die Kommission der polnischen Regierung mit finanziellen Sanktionen gedroht. Das höchste EU-Gericht hatte geurteilt, dass die Kammer der juristischen Unabhängigkeit und EU-Recht zuwiderlaufe.



Seit der Machtübernahme 2015 hat die polnische Regierungspartei PiS das Justizsystem überarbeitet und sich mehr Einfluss auf die Gerichte und die Ernennung von Richtern verschafft.

