Polens Regierungspartei "Recht und Gerechtigkeit" hat im Streit über den Termin der Präsidentenwahl doch noch die Zustimmung des Parlaments erhalten.

Die Abgeordneten stimmten dem Vorschlag der PiS zu, das Votum per Briefwahl abzuhalten, um trotz der Corona-Pandemie am 10. Mai als Termin festhalten zu können. Zuvor hatte es zunächst so ausgesehen, als würde das Parlament die Pläne blockieren. Wegen des Streits hatte der Chef der kleineren Koalitionspartei "Verständigung", Gowin, seinen Rücktritt angekündigt. Seine Partei aber werde im Regierungsbündnis bleiben.



Kritiker werfen der national-konservativen PiS-Partei vor, die Gesundheitsgefahren durch das Coronavirus zu ignorieren und aus Eigennutz am Wahltermin festzuhalten. Umfragen zufolge kann der konservative Präsident Duda mit seiner Wiederwahl rechnen.