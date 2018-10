Die polische Regierung hat die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs kritisiert, nach der die umstrittene Zwangspensionierung von Richtern sofort gestoppt werden muss.

Das Außenministerium Polens twitterte, die Gerichtsentscheidung sei nicht endgültig. Darüber hinaus sei sie getroffen worden, ohne sich mit dem Standpunkt Polens auseinanderzusetzen. Der polnische Regierungschef Morawiecki kündigte an, die EuGH-Entscheidung genau analysieren zu lassen, unter anderem vom Justizministerium. Die Mehrheit der Polen stehe hinter dem Umbau der Justiz, verteidigte er die Gesetze seiner nationalkonservativen Regierungspartei PiS.



Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hatte per einstweiliger Anordnung verfügt, dass die Zwangspensionierung von Richtern in Polen ausgesetzt und rückgängig gemacht werden muss. Dies gelte bis zu einem abschließenden Urteil. Die EU-Kommission hatte das Verfahren in Gang gesetzt. Die Kommission ist der Ansicht, dass Polen gegen den Grundsatz der richterlichen Unabhängigkeit verstößt. Vor allem werde das Prinzip der Unabsetzbarkeit von Richtern untergraben, hieß es in Brüssel.