In Polen hat die Regierung das Abtreibungsverbot in Kraft gesetzt, gegen das viele Menschen seit Wochen protestiert haben. Die Verschärfung gilt ab dem heutigen Tag, weil ein entsprechendes Urteil des polnischen Verfassungsgerichts aus dem vergangenen Oktober jetzt veröffentlicht wurde.

Angesichts der Proteste hatte die Regierung die Veröffentlichung nach Einschätzung von Beobachtern zunächst bewusst hinausgezögert.



Schwangerschaftsabbrüche sind damit in Polen auch dann verboten, wenn der Fötus schwer und unheilbar fehlgebildet oder erkrankt ist. Zulässig sind sie nur noch, wenn eine Vergewaltigung vorausging oder wenn das Leben der Frau in Gefahr ist.



Gegen das Abtreibungsverbot gab es seit Ende Oktober teils heftige Proteste. Im Dezember gelangten mehrere tausend Polinnen und Polen bei Protesten gegen die national-konservative Regierung und eine Verschärfung des Abtreibungsrechts trotz Polizeisperren in der Hauptstadt Warschau bis in die Nähe des Wohnhauses von Vize-Regierungschef Kaczynski, der auch Chef der Regierungspartei PiS ist.

