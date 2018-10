Bei den Regional- und Kommunalwahlen in Polen ist die Regierungspartei "Recht und Gerechtigkeit" Nachwahlbefragungen zufolge stärkste Kraft geworden.

Die PiS kann demnach mit etwa 32 Prozent der Stimmen rechnen. Die oppositionelle Koalition der Mitte kommt auf knapp 25, die Bauernpartei PSL auf 16 Prozent. Die Wahlen gelten als Stimmungstest für die PiS vor den Europawahlen und der polnischen Parlamentswahl im kommenden Jahr.



Im Wahlkampf hatte die PiS vor allem auf das Thema Einwanderung gesetzt und auf das robuste Wirtschaftswachstum verwiesen. Die Opposition versuchte, unter anderem mit ihrer Kritik an der Justizreform der national-konservativen Regierung zu punkten. Am Freitag hatte der Europäische Gerichtshof den sofortigen Stopp der Zwangspensionierungen von Richtern an Polens Oberstem Gericht angeordnet.