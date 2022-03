Viele Ukrainer flüchten vor dem Krieg ins Nachbarland Polen. (imago/ZUMA Wire/Dominika Zarzycka)

Das gab der polnische Genzschutz im Kurznachrichtendienst Twitter bekannt. Allein in den vergangenen 24 Stunden hätten rund 79.800 Personen die Grenze passiert. Auch die Republik Moldau verzeichnet ein hohe Anzahl Geflüchteter. Wie der ukrainische Präsident Selenskyj mitteilte, haben fast 125.000 Menschen die umkämpften Gebiete in der Ukraine über sogenannte humanitäre Korridore verlassen. Ein Schwerpunkt sei dabei die Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer, wo 400.000 Einwohner eingeschlossen seien. Einem örtlichen Medienbericht zufolge sind in der Stadt Butscha in der Nähe von Kiew 67 Zivilisten in einem Massengrab beigesetzt worden.

In Italien ist nach Angaben der Feuerwehr in der Nähe von Rimini ein Bus mit etwa 50 geflüchteten Ukrainern von der Straße abgekommen. Demnach gab es bei dem Unfall einen Toten. Weitere Insassen seien verletzt.

