Der polnische Vizeaußenminister Szynkowski vel Sęk sagte der Nachrichtenagentur dpa, in seinem Land und in anderen osteuropäischen Staaten fragten sich viele, welches Spiel Deutschland im Ukraine-Konflikt spiele. Konkret forderte der Vizeaußenminister von der Bundesregierung ein Nein zur Inbetriebnahme der Ostseepipeline Nord Stream 2 und eine schnelle Genehmigung der Lieferung von Haubitzen aus früheren DDR-Beständen aus Estland in die Ukraine. Dies muss zunächst in Berlin geprüft werden, weil die Waffen aus DDR-Altbeständen mit Auflagen zunächst an Finnland verkauft und dann später von dort an Estland weitergegeben worden waren.

