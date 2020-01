Vor dem Treffen von Bundeskanzlerin Merkel mit dem russischen Präsidenten Putin hat Polen Kritik an der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 geübt.

Nord Stream 2 sei ein Schritt in die falsche Richtung, sagte der polnische Ministerpräsident Morawiecki der Zeitung "Die Welt". Moskau dürfe nie in der Lage sein, die EU mit einem Gaslieferstopp zu erpressen. Zugleich hat der polnische Regierungschef nach eigenen Worten kaum Hoffnung, dass das Projekt durch die jüngsten US-Sanktionen gestoppt werden kann.



Merkel und Bundesaußenminister Maas sind heute zu Gesprächen mit Putin nach Moskau gereist. Im Mittelpunkt des Treffens werden nach Angaben der Bundesregierung aktuelle internationale Themen stehen, darunter die Lage in Syrien, in Libyen, im Irak, im Iran und in der Ukraine.