Die Analysen wiesen aber auf erhöhte Salzwerte im Wasser hin und stimmten somit mit den Erkenntnissen der deutschen Behörden überein, sagte Umweltministerin Moskwa der polnischen Nachrichtenagentur PAP. Nach Angaben des Innenministeriums in Warschau sind derzeit 2.000 Polizisten, mehr als 300 Feuerwehrleute sowie 200 Soldaten an den Ufern der Oder im Einsatz. Sie helfen bei der Bergung verendeter Fische und warnen Bürgerinnen und Bürger, den Kontakt mit dem Wasser zu meiden.

In Brandenburg werden morgen erste Analyse-Ergebnisse zu möglichen Ursachen des Fischsterbens erwartet. Nach Angaben von Brandenburgs Umweltminister Vogel weist die Oder "sehr stark erhöhte Salzfrachten" auf. Der Begriff Salzfrachten bezeichnet im Wasser gelöste Salze.

Krisentreffen in Stettin

Auch die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern sind in Alarmbereitschaft. Für den Abend ist in Stettin ein Krisentreffen geplant. Daran nehmen auch Bundesumweltministerin Lemke und Vertreter der polnischen Umweltbehörden teil.

Lemke hatte zuvor kritisiert, dass Polen ihr Ministerium nicht früh genug über die Umweltkatastrophe in Kenntnis gesetzt habe. Die Grünen-Politikerin strebt nun eine bessere Koordinierung mit ihrer Kollegin in Warschau an.

Auch der polnische Regierungschef Morawiecki gab an, zu spät informiert worden zu sein. Er entließ deshalb am Freitag den Leiter der Wasser- und der Umweltbehörde. Die Regierung in Warschau vermutet, dass eine riesige Menge an chemischen Abfällen in den Fluss gekippt wurde. Die polnische Polizei lobte für Hinweise eine Belohnung von umgerechnet 210.000 Euro aus.

"Nie dagewesenes Ausmaß"

Die Bürgermeisterin von Schwedt, Hoppe, bezeichnete das Fischsterben in der Oder als Umweltkatastrophe nie dagewesenen Ausmaßes. Der Nationalpark Unteres Odertal in Brandenburg habe große Befürchtungen, dass die Auswirkungen noch über Jahre zu spüren sein werden, sagte Hoppe dem rbb-Inforadio. Auch der Tourismus sowie die Weide- und Fischwirtschaft seien stark beeinträchtigt. Der Nationalpark Unteres Odertal in der Uckermark gilt als Deutschlands einziger Flussauen-Nationalpark. Wasservögel und andere Zugvögel nutzen das Areal als Rastgebiet.

Derweil wurden in Schwedt tote Fische aus der Oder eingesammelt. Die Einsatzkräfte waren mit Schutzanzügen ausgerüstet, damit sie bei der Aktion nicht mit gesundheitsgefährdenden Stoffen in Berührung kommen.

