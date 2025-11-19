Nach Anschlag auf Bahnstrecke

Der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski (IMAGO / Forum / IMAGO / Zbyszek Kaczmarek / Forum)

Hintergrund sei der Anschlag auf eine Eisenbahnstrecke, teilt der polnische Außenminister Sikorski mit. Gestern hatte ein Sprecher des polnischen Geheimdienstkoordinators erklärt, alles deute darauf hin, dass russische Geheimdienste die Auftraggeber seien. Die einzige diplomatische Vertretung Russlands in Polen ist jetzt die Botschaft in Warschau. Der Kreml in Moskau erklärte, man bedauere die polnische Entscheidung. Sie zeige einen Mangel an gesundem Menschenverstand.

Am Sonntag war die Strecke zwischen der Hauptstadt und Lublin durch eine Sprengladung beschädigt worden. Viele Militärtransporte in die von Russland angegriffene Ukraine gehen durch Polen.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.