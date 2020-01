Der polnische Senat hat ein umstrittenes Gesetzesvorhaben zur Bestrafung regierungskritischer Richter abgewiesen.

Das Oberhaus, in dem die Opposition eine knappe Mehrheit hält, votierte mit 51 zu 48 Stimmen gegen das Vorhaben. Die Vorlage geht nun zurück ins Parlament. Dort hat die nationalkonservative Regierungspartei PiS die Mehrheit. Diese kündigte bereits an, das Gesetz trotz des Widerstands durchbringen zu wollen.



Das Gesetzesvorhaben sieht vor, dass Richter für Kritik an den bisherigen Justizreformen der PiS betraft werden können. Die Regierungspartei gibt an, mit dem umstrittenen Vorhaben gegen Korruption vorgehen zu wollen. Kritiker sehen durch die Neuregelung die Unabhängigkeit der Justiz in Gefahr. Auch die EU-Kommission wirft der Warschauer Regierung vor, systematisch die Gewaltenteilung zu untergraben.