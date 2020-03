Der polnische Dirigent und Komponist Krzystof Penderecki ist tot.

Wie das polnische Kulturministerium mitteilte, starb der Musiker nach langer Krankheit in seiner Heimatstadt Krakau. Penderecki wurde 86 Jahre alt. Er galt als wichtigster polnischer Komponist der Gegenwart.



Als Dirigent eigener und fremder Werke gewann er weltweite Anerkennung. Mehrere Kompositionen schuf Penderecki in Andenken an die Opfer von Katastrophen des 20. Jahrhunderts, etwa dem Abwurf der Atombombe auf Hiroshima. Bekanntheit erlangte er auch durch seine Zusammenarbeit mit Solisten wie Anne-Sophie Mutter und als Komponist von Filmmusik, etwa für Stanley Kubricks Psychothriller "The Shining".