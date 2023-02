Polens Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak, Archivfoto (PAP)

Das sei Teil der Verteidigungs- und Abschreckungsstrategie, schrieb Verteidigungsminister Blaszczak auf Twitter.

Die Grenze zwischen Polen und Belarus ist 418 Kilometer lang. Der dortige Machthaber Lukaschenko hat sein Land als Basis für russisches Militär zur Verfügung gestellt.

Im vergangenen Jahr hatte Polen an der Grenze bereits einen fünfeinhalb Meter hohen Zaun errichtet. Damit soll Migranten die illegale Einreise in die EU erschwert werden. Brüssel wirft Lukaschenko vor, gezielt Menschen aus Krisengebieten wie dem Irak oder Afghanistan nach Minsk eingeflogen zu haben, um sie dann in die Europäische Union zu schleusen.

