SPD-Chef Walter-Borjans hat an den Kniefall des früheren Bundeskanzlers Brandt vor 50 Jahren in Polen erinnert.

Dieser habe mit seiner Geste und mit seiner Haltung eine der wichtigsten Säulen für die europäische Verständigung und für die Stabilität des Friedens gebaut, sagte Walter-Borjans in Warschau. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden der polnischen Sozialdemokratie, Czarzasty, legte Walter-Borjans einen Kranz am Ehrenmal für den Aufstand im jüdischen Ghetto nieder. Dort war Brandt bei seinem Besuch in Polen 1970 auf die Knie gefallen.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.