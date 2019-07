In Polen sollen die meisten Arbeitnehmer unter 26 Jahren von der Einkommensteuer befreit werden.

Das Parlament stimmte mit großer Mehrheit für den Gesetzentwurf, mit dem die regierende PiS-Partei ein Wahlversprechen aus dem Europawahlkampf umsetzen will. Die Maßnahme ist demnach eine Reaktion auf den Wegzug junger Menschen in andere EU-Staaten mit besser bezahlten Arbeitsplätzen. Den Angaben zufolge könnten ab August bis zu zwei Millionen junge Menschen von der Steuerbefreiung profitieren.



Der anhaltende Fortgang gut ausgebildeter Arbeitnehmer gilt in Polen als Hemmnis für die Wirtschaftsentwicklung.