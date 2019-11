Deutsche Historiker haben die Errichtung eines Denkmals für Freikorpskämpfer und Weltkriegssoldaten in Polen kritisiert.

In dem Offenen Brief, aus dem der "Tagesspiegel" zitiert, heißt es, dieser Gedenkstein sei eine unerträgliche und skandalöse Verherrlichung nationalsozialistischer und rechtsextremer Verbände sowie ein nicht hinnehmbarer Affront gegenüber Polen. Rechtsextreme seien in Oberschlesien bereits ab 1921 brutal gegen polnische Bürger vorgegangen. Zudem fordern die Wissenschaftler den Rücktritt des AfD-Bundestagsabgeordneten Protschka, der die Aktion den Angaben zufolge maßgeblich finanziert hat. - Das Denkmal war am Volkstrauertag im polnischen Bytom enthüllt worden.



In Polen ermittelt die Staatsanwaltschaft. Zuvor hatte das staatliche Institut für nationale Erinnerung Gesetzesverstöße und eine Beleidigung des Gedenkens an Millionen polnischer und jüdischer NS-Opfer beklagt.