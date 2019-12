Die polnische Justiz hat die Suspendierung eines Richters aufgehoben, der die umstrittenen Justizreformen der nationalkonservativen Regierung in Frage gestellt hatte.

Die Disziplinarkammer des obersten polnischen Gerichts verwarf die Suspendierung des Juristen. Der Richter war vom Amt enthoben worden, nachdem er bei der Prüfung einer Berufung in der ostpolnischen Stadt Olsztyn die Unabhängigkeit des Richters in Frage gestellt, der das ursprüngliche Urteil gefällt hatte. Dieser war vom neu gegründeten Nationalen Justizrat ernannt worden. Kritiker werfen dem Gremium mangelnde Unabhängigkeit vor.



sEin am vergangenen Freitag vom polnischen Parlament verabschiedetes Gesetz sieht Sanktionen gegen Richter vor, die der umstrittenen Justizreform kritisch gegenüberstehen. Bei der Opposition und in der Europäischen Union stieß das auf Kritik.