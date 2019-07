Tausende Menschen sind in Polen für die Gleichberechtigung von Schwulen, Lesben, Bi- und Transsexuellen auf die Straße gegangen.

Bei den Kundgebungen solidarisierten sich die Demonstranten mit Teilnehmern einer Homosexuellen-Parade in der Stadt Bialystok, die vergangene Woche von Hooligans und ultrarechten Aktivisten angegriffen worden war. In Warschau kamen Hunderte Menschen mit Regenbogenflaggen auf einem zentralen Platz zusammen. Ähnliche Kundgebungen gab es in anderen Landesteilen.