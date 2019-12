In Polen haben landesweit tausende Menschen für eine unabhängige Justiz protestiert.

In der Kritik steht ein Gesetzentwurf, der die Bestrafung und Entlassung von Richtern ermöglichen würde, die sich politisch äußern oder die Entscheidungskompetenz anderer Richter in Frage stellen. Das Oberste Gericht in Polen hatte die regierenden Nationalkonservativen zuvor vor einer Umsetzung der Justizreform gewarnt. Sie verstoße gegen die EU-Verträge und hätte deshalb sehr wahrscheinlich Strafmaßnahmen der Europäischen Union zur Folge, hieß es. Brüssel hatte die Pläne bereits als unzulässigen Eingriff in die Unabhängigkeit der Justiz kritisiert. Die polnische Regierungspartei PiS gibt an, mit der Novelle gegen Korruption vorzugehen.