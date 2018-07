Begleitet von landesweiten Protesten hat der polnische Präsident Duda ein umstrittenes Justiz-Gesetz unterzeichnet.

Es ermöglicht letztlich der Regierung, den künftigen Vorsitzenden des Verfassungsgerichts zu bestimmen. Die von Duda in Kraft gesetzte Bestimmung ist Teil der Justizreform, wegen der die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen das Land eingeleitet hatte. Wie zahlreiche Bürger, die Oppositionsparteien und Menschenrechtsgruppen sieht die

Brüsseler Behörde die Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit in Polen in Gefahr. In mehr als 20 Städten gingen die Bürger jetzt gegen die Novelle auf die Straße.

