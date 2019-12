Der ehemalige EU-Ratspräsident Tusk hat die Polen zu Protesten gegen den von der Regierung geplanten Umbau der Justiz aufgerufen.

Tusk sagte dem polnischen Radiosender "Zet", niemand in Europa könne stärker für die Unabhängigkeit des Gerichtswesens kämpfen als die Polen selbst. Es sei zudem eine Bürgerpflicht, das Justizwesen vor der Zerstörung zu bewahren, betonte der frühere polnische Minsterpräsident.



Die nationalkonservative PiS-Regierung in Warschau will seit mehreren Jahren das Justizsystem ändern. So sollen künftig Richter disziplinarisch belangt werden können, wenn sie sich politisch betätigen oder äußern. Die EU-Kommission hat wegen der Pläne bereits mehrere Vertragsverletzungsverfahren eröffnet und Klagen beim Europäischen Gerichtshof erhoben.