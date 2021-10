Nach dem umstrittenen Urteil des polnischen Verfassungsgerichts zum Status von EU-Recht mobilisiert Oppositionsführer Tusk weiter für Protestkundgebungen.

Im Radiosender Tok.fm forderte er die Spitzen der ebenfalls oppositionellen Linken und der Bauernpartei PSL sowie den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Holownia von der Bewegung Polska 2050 zur Unterstützung auf. Tusk hatte gestern auf Twitter geschrieben, alle, die ein europäisches Polen verteidigen wollten, sollten Sonntagabend auf den Schlossplatz in Warschau kommen. Der ehemalige EU-Ratspräsident ist derzeit kommissarischer Vorsitzender der größten Oppositionspartei "Bürgerplattform". Demonstrationen sind auch in Posen, Danzig, Krakau, Kattowitz und Bialystok geplant.



Das polnische Verfassungsgerichts hatte am Donnerstag entschieden, dass Teile des EU-Rechts nicht mit der Verfassung des Landes vereinbar seien. Dies stellt einen Eckpfeiler der europäischen Rechtsgemeinschaft infrage. Die EU-Kommission will den Vorrang des EU-Rechts vor nationalem Recht mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln durchsetzen. Das Verfassungsgericht in Polen gilt vielen als beeinflusst durch die rechtskonservative Regierung der PiS-Partei.

