Das polnische Parlament hat ein umstrittenes Gesetz gebilligt, das Sanktionen gegen kritische Richter ermöglicht.

Bei der Abstimmung am Abend konnte sich die nationalkonservative Regierungspartei PiS auf ihre absolute Mehrheit stützen. Abgeordnete der Opposition protestierten nach dem Votum lautstark im Plenum.



Die Novelle hatte in Polen landesweite Demonstrationen ausgelöst. Die EU-Kommission appellierte an Warschau, das Vorhaben zu stoppen. Das Gesetz sieht Sanktionen vor, wenn Richter die Entscheidungskompetenz oder Legalität eines anderen Richters, eines Gerichts oder einer Kammer infrage stellen. Die Betroffenen müssen dann mit Geldstrafen, Herabstufung oder Entlassung rechnen. Außerdem dürfen sich Richter nicht politisch betätigen und müssen angeben, in welchen Bürgerinitiativen sie aktiv sind. Die Opposition wirft der Regierung vor, kritische Richter mundtot machen zu wollen.