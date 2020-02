In Polen ist das umstrittene Gesetz zur Disziplierung von Richtern in Kraft getreten.

Präsident Duda unterzeichnete es in Warschau, wie sein Sprecher gestern Abend mitteilte. Das Gesetz sieht vor, dass Richter mit Geldstrafen, Herabstufung oder Entlassung rechnen müssen, wenn sie die Entscheidungskompetenz oder Legalität eines anderen Richters, einer Kammer oder eines Gerichts infrage stellen. Auch dürfen sie sich nicht politisch betätigen.



Das Gesetz zählt zu einer Reihe von Maßnahmen, mit denen die in Polen regierende national-konservative PiS-Partei seit einigen Jahren das Justizwesen des Landes umbaut. Die EU-Kommission sieht dadurch die Unabhängigkeit der polnischen Justiz gefährdet und hat bereits mehrere Vertragsverletzungsverfahren gegen die Regierung in Warschau eröffnet sowie Klagen beim Europäischen Gerichtshof eingereicht.