Das Ausmaß der Schädigung des Ökosystems der Oder sei noch nicht absehbar, sagte Lemke vor dem Treffen im brandenburgischen Bad Saarow der Deutschen Presse-Agentur. Weitere negative Einflüsse müssten vermieden werden, so die Grünen-Politikerin. Deshalb sei der geplante Ausbau der Oder höchst problematisch und müsse nun gestoppt werden. Die grenzüberschreitenden Abläufe bei solchen Vorfällen müssten zudem verbessert werden, damit so ein katastrophales Ausmaß in Zukunft verhindert werden könne, so Lemke weiter.

Insgesamt wurden in Polen und Deutschland rund 200 Tonnen Fischkadaver eingesammelt.

