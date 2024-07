Regierungskonsultationen

Polen und Deutschland vereinbaren engere Kooperation bei Sicherheit und Rüstung

Polen und Deutschland haben eine vertiefte Zusammenarbeit in der Sicherheitspolitik beschlossen. Russland sei derzeit die unmittelbarste und größte Bedrohung für den Frieden in Europa, hieß es bei den bilateralen Regierungskonsultationen in Warschau. Deswegen strebe man eine engere Kooperation in Rüstungsfragen an.