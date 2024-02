Tusk-Besuch in Paris

Polens Ministerpräsident Tusk in Frankreich. (Christophe Petit-Tesson/EPA POOL/dpa)

Der französische Präsident Macron sagte nach dem Besuch des neuen polnischen Regierungschefs Tusk in Paris, dazu werde ein Abkommen zwischen beiden Ländern vorbereitet. Macron bezeichnete die Regierung in Warschau als einen vertrauensvollen, proeuropäischen Partner. Tusk betonte, Frankreich und Polen seien sich in ihren Positionen sehr ähnlich - insbesondere in Fragen der Geopolitik. Die EU-Mitgliedsstaaten müssten gemeinsam stark werden, um ihre Grenzen und ihr Territorium zu verteidigen. Tusk wird im Laufe des Tages noch zu Gesprächen mit Bundeskanzler Scholz in Berlin erwartet.

Um Fragen der Sicherheit in Europa geht es auch bei einem Treffen der Außenminister Frankreichs, Deutschlands und Polens - Séjourné, Baerbock und Sikorski - in der Nähe von Paris. Im Rahmen des sogenannten Weimarer Dreiecks soll auch die weitere Unterstützung der Ukraine erörtert werden.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.