Streit um Getreidelieferungen

Der ukrainische Präsident Selenskyj und Polens Staatschef Duda. (Marcin Obara/PAP/dpa)

Wegen der Proteste von polnischen Bauern gegen fallende Getreidepreise war Polens Landwirtschaftsminister Kowalczyk zurückgetreten. Der Weitertransport von ukrainischem Getreide in Drittstaaten stockt. Grund sind unter anderem begrenzte Kapazitäten in polnischen Häfen.

Polens Staatschef Duda kündigte nach dem Gespräch mit Selenskyj an, die Militärhilfen für die Ukraine aufzustocken. Erwogen wird, den gesamten Bestand an MiG-29-Kampfflugzeugen - das sind etwa 30 Maschinen - an Kiew abzugeben. Zudem wurde ein Vorvertrag über die Lieferung neuer polnischer Radschützenpanzer unterzeichnet. Früheren Angaben zufolge handelt es sich um 100 Fahrzeuge. Präsident Duda sicherte der Ukraine auch Unterstützung für einen möglichen NATO-Beitritt zu. In einem ersten Schritt will die polnische Regierung zusätzliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine erwirken.

