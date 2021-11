Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat Ungarn und Polen verurteilt. (dpa/Horst Galuschka)

Nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs verstößt ein weiterer Teil der polnischen Justizreformen gegen EU-Recht. Die Richter in Luxemburg beanstandeten die Befugnisse des polnischen Justizministers. Er fungiert gleichzeitig als Generalstaatsanwalt und kann als solcher Richterinnen und Richter an höhere Gerichte abordnen und jederzeit wieder abberufen.

Der EuGH befand, es müsse sichergestellt sein, dass die Abordnung eines Richters niemals als Instrument zur politischen Kontrolle von Gerichtsentscheidungen diene. Das Bezirksgericht Warschau hatte den Gerichtshof um Auslegung des EU-Rechts gebeten.

Nicht das erste Urteil gegen Polens Justizreform

Es ist nicht das erste Mal, dass der EuGH Teile der polnischen Justizreform als Verstoß gegen europäisches Recht wertet. Zuletzt verhängten die Richter in Luxemburg Ende Oktober ein tägliches Zwangsgeld von einer Million Euro gegen Polen, weil es eine Entscheidung zur sogenannten Disziplinarkammer für Richter nicht umgesetzt hatte. Die EU-Kommission und Polen streiten seit langem über die Einhaltung der für EU-Staaten verbindlichen rechtsstaatlichen Grundsätze.

Auch "Stop-Soros"-Gesetze verstoßen gegen EU-Recht

In einem weiteren Verfahren entschied der EuGH, dass auch Ungarn gegen geltendes EU-Recht verstößt - und zwar mit seinen Asyl-Gesetzen. Ungarn beschränke die von der EU garantierten Rechte für Menschen, die um internationalen Schutz nachsuchten, heißt es in dem Urteil. Konkret ging es um das sogenannte Stop-Soros-Gesetz - ein Maßnahmenpaket, das die Regierzng 2018 verabeschiedete. Demnach werden in Ungarn Anträge von Asylbewerbern abgelehnt, wenn diese über ein Land einreisen, in dem keine Verfolgung oder unmittelbare Gefahr droht.

Die Bezeichnung "Stop Soros"-Gesetz bezieht sich auf den US-Philanthropen Soros, der ungarische Hilfsorganisationen unterstützt.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.