Die Ursache für das Fischsterben in der Oder ist noch immer unklar. (pa/dpa)

In den untersuchten Wasserproben seien bislang keine toxischen Substanzen entdeckt worden, sagte Umweltministerin Moskwa in Warschau. In den Proben toter Fische seien zudem keine Hinweise auf Pestizide gefunden worden. Die polnische Feuerwehr barg bislang fast 100 Tonnen an Fischkadavern aus der Oder und dem Zufluss Ner.

Die EU-Kommission bot Polen und Deutschland bei den Untersuchungen zum Fischsterben ihre Unterstützung an. Eine Kommissionssprecherin sagte in Brüssel, man sei bereit, bezüglich Expertise und Informationsaustausch mit allen Mitteln zu helfen.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.