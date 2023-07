Wegen Wagner-Söldnern

Polnische Armeefahrzeuge an der mit Stacheldraht gesicherten Grenze zwischen Polen und Belarus nahe des Grenzübergangs Kusnica (Archivbild) (pa/dpa/Michael Kappeler)

Erst kürzlich hatte die Regierung in Warschau die Aufstockung der Kontrolleure um rund 500 Polizisten angekündigt. Hintergrund sind unter anderem Befürchtungen, die Aufnahme von Wagner-Söldnern in Belarus könnte die Lage an der Grenze unsicherer machen. Zudem steigt nach Angaben polnischer Behörden inzwischen die Zahl illegaler Übertritte von Migranten spürbar an. Polen wirft dem Regime in Minsk vor, damit gezielt die Lage im Land destabilisieren zu wollen.

Allein am Freitag registrierte der Grenzschutz 200 Menschen aus unter anderem Marokko, Indien und Äthiopien, die von Belarus aus nach Polen gelangen wollten.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.