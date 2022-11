Berichte über den Einschlag russischer Raketen in Polen haben international große Besorgnis ausgelöst. (--- / google maps / dpa / ---)

Ein Sprecher teilte im Anschluss an eine Sitzung des nationalen Sicherheitsrats am Abend in Warschau mit, dass zwei Menschen bei den Explosionen in Przewodow gestorben seien. Man versuche nun den Vorfall aufzuklären, um festzustellen, ob Artikel 4 des NATO-Vertrags aktiviert werden müsse. Dieser sieht offizielle Konsultationen des Nordatlantikpakts bei Bedrohungen eines Mitglieds vor.

NATO-Generalsekretär Stoltenberg warnte vor voreiligen Reaktionen. Wichtig sei, dass alle Tatsachen festgestellt würden, schrieb er nach einem Telefonat mit dem polnischen Präsidenten Duda auf Twitter. Die Nato beobachte die Situation.

Eine Sprecherin des Weißen Hauses sagte in Washington, man könne die Berichte über einen russischen Raketeneinschlag noch nicht bestätigen. Man bemühe sich mit der polnischen Regierung um weitere Informationen. US-Präsident Biden telefonierte inzwischen mit Präsident Duda.

EU-Ratspräsident Michel erklärte, er werde eine Dringlichkeitssitzung der am G20-Gipfel auf Bali teilnehmenden EU-Staats- und Regierungschefs einberufen, zu denen unter anderem Bundeskanzler Scholz gehört. Michel äußerte sich schockiert. Er betonte, die EU stehe an der Seite Polens.

Bundesaußenministerin Baerbock twitterte, die Bundesregierung beobachte die Situation aufmerksam und sei im Kontakt mit unseren polnischen Freunden und den Nato-Verbündeten. Frankreichs Präsident Macron und der niederländische Ministerpräsident Rutte betonten, wichtig sei jetzt, zu klären, was genau passiert sei.

Der ukrainische Präsident Zelenskyj betonte, der russische Angriff auf NATO-Terroritorium sei eine signifikante Eskalation. Es bestehe Handlungsbedarf. Es seien russische Raketen gewesen, die Polen getroffen hätten, erklärt er. Die Ukraine habe seit langem davor gewarnt, dass sich die russischen Aktionen nicht auf die Ukraine beschränken würden.

Inzwischen berief auch der ungarische Ministerpräsident Orban den Sicherheitsrat ein. Der tschechische Ministerpräsident Fiala erklärte, sollte Polen die Berichte bestätigen, handle es sich um eine weitere Eskalation seitens Russland. Das estnische Außenministerium äußerte sich besorgt über die Meldungen. Litauens Präsident sicherte Polen die Solidarität seines Landes zu.

Im polnischen Ort Przewodow nahe der Grenze zur Ukraine waren bei einer Explosion auf einem landwirtschaftlichen Betrieb zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Ursache für die Explosion sei noch ungeklärt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Hrubieszow am Abend der Deutschen Presse-Agentur.

